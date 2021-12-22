Порушники карантину влаштували бунт в автобусі, їх вивели під оплески

https://racurs.ua/ua/n164786-porushnyky-karantynu-vlashtuvaly-bunt-v-avtobusi-yih-vyvely-pid-oplesky-video.html

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Скандал через вакцинацію виник в автобусі, який прямував з Одеси до Києва. Його рух затримали на три години.

Поліцейські висадили двох пасажирів, в яких не було ковідних документів. Цей момент зняли на відео очевидці.

Двоє чоловіків заявили, що не мають сертифікатів про вакцинацію, але вони не збираються покидати салон автобуса. Згодом порушники почали скандалити з правоохоронцями, які перевіряли документи.

Пасажири вимагали від порушників, щоб ті покинули автобус. Частина людей побоювалася запізнитися на літак. Чоловіків вдалося вивести з транспорту, довкола лунали крики та оплески.