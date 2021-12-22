Бунтарей-нарушителей карантина вывели из автобуса под овацию копам

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Ракурс

Скандал из-за вакцинации возник в автобусе, следовавшем из Одессы в Киев. Его движение было задержано на три часа.

Полицейские вывели двух пассажиров, у которых не было ковидных документов. Этот момент сняли на видео очевидцы.

Двое мужчин заявили, что у них нет сертификатов о вакцинации, но они не собираются покидать салон автобуса. Впоследствии нарушители начали скандалить с правоохранителями, которые проверяли документы.

Пассажиры потребовали от нарушителей, чтобы те покинули автобус. Часть людей боялась опоздать на самолет. Мужчин удалось вывести из транспорта, вокруг звучали крики и аплодисменты.