Все центры вакцинации от коронавируса закроют в Украине на два дня

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В Украине временно на два выходных закроют все центры вакцинации от коронавируса.

1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине будут закрыты, сообщила 22 декабря заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич на брифинге в Минздраве.

Она сообщила, что в другие дни долгих зимних праздников центры будут работать по обычному графику.

В Украине создано более 1 тыс. 400 мобильных бригад, более 3 тыс. 300 пунктов прививки и более 500 центров вакцинации.

31,8% украинцев получили две дозы вакцины от COVID-19 по состоянию на 21 декабря.

Наибольший процент привитых в Киеве и области, наименьший — в Луганской области.

Напомним, что в Украине 1, 2 и 3 января будут выходными днями из-за празднования Нового года. В последствии выходным будет и пятница, 7 января.