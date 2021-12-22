Усі центри вакцинації від коронавірусу закриють в Україні на два дні

https://racurs.ua/ua/n164769-usi-centry-vakcynaciyi-vid-koronavirusu-zakryut-v-ukrayini-na-dva-dni.html

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В Україні під час двох зимових вихідних закриють всі центри вакцинації від коронавірусу.

1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні будуть зачиненими, повідомила 22 грудня заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич на брифінгу в МОЗ.

Вона повідомила, що в інші дні довгих зимових свят центри будуть працювати за звичайним графіком.

В Україні створено понад 1 тис. 400 мобільних бригад, більше ніж 3 тис. 300 пунктів щеплення та понад 500 центрів вакцинації.

31,8% українців отримали дві дози вакцини від COVID-19 станом на 21 грудня.

Найбільший відсоток щеплених осіб у Києві та області, найменший — у Луганській області.

Нагадаємо, що в Україні 1, 2 і 3 січня будуть вихідними днями через святкування Нового року. Згодом вихідним буде й п’ятниця, 7 січня.