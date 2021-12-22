Карту с «тысячей Зеленского» для пенсионеров выпустят в пластике

https://racurs.ua/n164785-kartu-s-tysyachey-zelenskogo-dlya-pensionerov-vypustyat-v-plastike.html

Ракурс

Карту с тысячей Зеленского за вакцинацию для людей старшего возраста выпустят в пластике.

Об этом намерении сообщил 22 декабря министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Сейчас деньги выплачивают сугубо исключительно через виртуальный счет. Пользоваться новой картой гражданам от 60 лет можно будет уже во второй половине января.

Этот проект (продажа лекарств по программе «єПідтримка») будет запущен во второй половине января. Мы работаем с банками, им нужно сделать техническую доработку, там есть нюансы. Лекарства можно покупать онлайн, офлайн, поэтому банки готовятся выпускать (физические) карты, чтобы легче было людям старшего возраста использовать эту возможность. Мы сейчас финализуем техническую составляющую, — сказал Федоров.

Он добавил, что в аптеках точно можно будет физически купить лекарство, а что касается онлайн, то сейчас в ведомстве работают над тем, как избежать злоупотреблений.

Ранее Зеленский пообещал, что граждане старше 60 лет смогут потратить тысячу на лекарства и другие социальные услуги.

19 декабря проект «єПідтримка» официально запустили. Деньги можно потратить в спортзале, театре, а также купить книги. Кроме того, тысячу гривен можно потратить еще и на внутренние рейсы авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Власти пообещали выплатить деньги и вакцинированным за границей, а также объяснили, как получить деньги без «Дії».