Карту із "тисячею Зеленського" для пенсіонерів випустять у пластику

https://racurs.ua/ua/n164785-kartu-iz-tysyacheu-zelenskogo-dlya-pensioneriv-vypustyat-u-plastyku.html

Ракурс

Карту із тисячею Зеленського за вакцинацію для людей старшого віку випустять у пластику.



Про цей намір повідомив 22 грудня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нині гроші виплачують суто через виключно віртуальний рахунок. Користуватися новою карткою громадянам віком від 60 років можна буде вже у другій половині січня.

Цей проект (продаж ліків за програмою «єПідтримка») буде запущений у другій половині січня. Ми працюємо з банками, їм потрібно зробити технічне доопрацювання, там є нюанси. Ліки можна купувати онлайн, офлайн, тому банки готуються випускати (фізичні) картки, щоб легше було людям старшого віку використати цю можливість. Ми зараз фіналізуємо технічну складову, — сказав Федоров.

Він додав, що в аптеках точно можна буде фізично купити ліки, а щодо онлайн, то зараз у відомстві працюють над тим, як уникнути зловживань.

Раніше Зеленський пообіцяв, що громадяни, старші 60 років, зможуть витратити тисячу на ліки та інші соціальні послуги.

19 грудня проект «єПідтримка» офіційно запустили. Гроші можна витратити у спортзалі, театрі, а також купити на них книги. Крім того, тисячу гривень можна витратити ще й на внутрішні рейси авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».

Влада пообіцяла виплатити гроші й вакцинованим за кордоном, а також пояснили, як отримати гроші без «Дії».