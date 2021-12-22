У Росії вербують найманців для відрядження в Україну. Фото: capital.ua

https://racurs.ua/ua/n164784-u-rosiyi-verbuut-naymanciv-dlya-vidryadjennya-v-ukrayinu-meduza.html

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Громадян Російської Федерації активно вербують для відрядження в Україну.

Вербують найманців з бойовим досвідом. При цьому людей набирають не лише в Росії, а й в окупованих Луганську та Донецьку. При цьому найманцям не пояснюють задачі й хто керуватиме «парадом». Набір груп найманців активізувався три місяці тому. Про це пише «Медуза», яке поспілкувалося з бойовиками «Союзу добровольців Донбасу», вихідцями з армії, спецслужб та спецпідрозділів МВС Росії.

За словами найманців, набір триває не лише на території РФ, але й терористичних ЛНР та ДНР. Окрім «набору по знайомих», часто використовується сайт оголошень Avito.ru. Найманців здебільшого шукають у розділі «охорона та безпека», пропонуючи високі зарплати. Обов’язковим пунктом є «можливість виїзних відряджень».

Один із найманців «Вагнера» розповів журналістам, що йому запропонували їхати в Україну восени і його це насторожило. Пропонували за «відрядження» 88 тис. грн щомісяця, але він відмовився.

За словами потенційних бойовиків, вербувальники представляються зв’язковими з Міноборони Росії, але їм не вірять, бо ті не можуть назвати конкретних осіб, розповісти про умови контракту, а оплата за «відрядження» дуже різниться. У деяких випадках їм казали, що передоплати не буде. Багато хто відмовився від пропозиції.

Сказали: йти звільняти Новоросію. Я на це посміхнувся, — згадує один із співрозмовників, який відмовився від пропозиції.

Також «Медуза» пише, що в ОРДЛО вже зібрали формування, які вони назвали «бригадами Дірлевангера» — на честь спецкоманди СС, яка у Другу світову війну відзначилася масовими вбивствами мирного населення. До цих груп набрали колишніх вʼязнів-кримінальників у віці за 45 років. Загони базуються у Луганську та Донецьку.

Російські бойовики зазначають, що найманці з Росії не горять бажанням їхати на Донбас, бо їм складно воювати проти Збройних сил України.

Нагадаємо, міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу 21 грудня заявив, що в Донецькій області начебто діють співробітники американських приватних військових компаній. Також він зазначив, що в Авдіївку та Красний Лиман доставили «резервуари з невстановленими хімічними компонентами». Її начебто планують використати для здійснення провокацій.

Джерело: «Медуза»