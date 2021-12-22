Помста Авакова – «слуга» пояснив відео з боді-камер патрульних Києва. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n164783-pomsta-avakova-sluga-poyasnyv-video-z-bodi-kamer-patrulnyh-kyieva.html

Ракурс

«Слуга народу», президентська партія, знову потрапила в скандал через поведінку нардепа Миколи Галушка, який ображав поліцейських.

У прес-службі фракції прокоментували поведінку депутата та члена парламенту, назвавши її неприйнятною.

Наша фракція приносить вибачення працівникам поліції й усім, кого могла образити ця ситуація, — йдеться в повідомленні.

Водночас речниця «слуг» Юлія Палійчук заявила, що скандальне відео, яке потрапило до журналістів, було зняте 18 грудня 2020 року.

Як стверджує сам Галушко, цим відео його шантажував тодішній керівник МВС Арсен Аваков. Він погрожував оприлюднити відео, якщо депутат не підтримуватиме його ініціативи в парламенті.

За словами депутата, поява цього відео в публічному просторі пов’язана з його позицією під час голосування за відставку керівника МВС, яке відбулося 15 липня.

«Слуги» зазначили, що цей факт не виправдовує Миколу Галушка та пообіцяли покарати депутата за негідну поведінку.

«Ракурс» повідомляв, що ще одного представника правлячої команди зловили на хамській поведінці стосовно правоохоронців. Журналісти отримали відео, на якому народний депутат від «Слуги народу» Микола Галушко спілкується з поліцейськими та ображає їх.