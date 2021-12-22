Зеленський узаконив свою помічницю в Офісі президента, фото - Цензор

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Ракурс

Марію Левченко, дружину колишнього заступника голови МВС Олександра Гогілашвілі, після скандалу з ним таки взяли до штату Офісу президента.

Про це йдеться в офіційній відповіді Офісу президента на запит «Українських Новин».

Особиста помічниця Зеленського Марія Левченко раніше працювала найближчим помічником без офіційного оформлення. Як писали ЗМІ, вона була присутня на всіх нарадах, включаючи абсолютно секретні.

Віднині вона — штатний співробітник ОП.

Раніше повідомлялося, що Марія Левченко не працює на державній службі та за 2020 рік отримала 144 тис. гривень зарплати у ТОВ «Квартал 95». Про це свідчила декларація звільненого з МВС Олександра Гогілашвілі за минулий рік.

Левченко не перебувала на державній службі, а її декларація у базі Нацагентства з питань запобігання корупції відсутня.

Левченко не декларувала, що працює особистою помічницею Зеленського.

Джерело: «Українські Новини»