Наскільки небезпечний штам «Омікрон» – пояснення імунолога. Фото: newday-clinic.ru

https://racurs.ua/ua/n164781-naskilky-nebezpechnyy-shtam-omikron-poyasnennya-imunologa.html

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Коронавірус у світі активно поширюється та мутує. Штам «Омікрон» став новим різновидом COVID-19.

Вже місяць ми чуємо, що «Омікрон» дуже заразний, тяжкість поки що незрозуміла, виробники обіцяють у найкоротші терміни створити нові вакцини, — написав харківський імунолог Андрій Волянський на сторінці у Facebook.

Медик проаналізував дані Університету Джона Хопкінса. У ПАР за 28 днів з моменту виявлення першого випадку захворіло 383 тис. осіб та померло 853 інфікованих.

Але навіть якщо всі смерті віднести на рахунок нового варіанту, то летальність становитиме 0,22%. Якщо врахувати, що значна частина інфікованих не фіксується, можна сміливо стверджувати, що «Омікрон» дуже заразний, але клінічно м’якший за «Дельту».

При цьому в ПАР лише 26,5% населення двічі вакциновано, тому аргумент противників вакцинації про те, що легкий перебіг «Омікрон» пов’язаний із активним вакцинуванням не працює, — резюмував імунолог.

Видання AP пише, що останніми днями в ПАР, де вперше виявили штам «Омікрон», спостерігається помітне зниження кількості нових випадків хвороби.

За швидким зростанням нових випадків було швидке падіння, і, схоже, ми спостерігаємо початок спаду цієї хвилі, — заявили вчені.

Нагадаємо, що вакцини від компаній Pfizer і Sinovac не призводять до вироблення достатньої кількості антитіл, щоб захистити від нового штаму коронавірусу COVID-19 «Омікрон». Щоб збільшити захист, потрібні бустерні дози обох вакцин.