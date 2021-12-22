Олександра Мамая спробували вигнати з мерії Полтави через роспропаганду. Фото:

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Достроково припинити повноваження міського голови Полтави Олександра Мамая спробували на позачерговій сесії міськради.

Однак для цього місцевим депутатам забракло голосів. За відповідне рішення висловилися 23 з 24 учасників голосування. Один бюлетень було визнано недійсним. Аби відсторонити міського голову потрібно дві третини голосів. Для Полтави ця кількість складає 29 осіб. Отже рішення про відставку не було прийнято. Про це повідомляють «Укрінформ», «Суспільне» та «Полтавщина».

Зазначається, що ще до голосування за підтримку такого рішення висловилися фракції «Слуга народу», «Рідного міста», «Європейської солідарності» та «Свободи». Крім того, проти Мамая погодилися голосувати два депутати від ОПЗЖ. Загалом було 24 голоси.

Однак на засідання не прийшов депутат від «Європейської солідарності» Олександр Дедюхін та представники депутати від «За майбутнє" та «Партії простих людей Сергія Капліна».

Для таємного голосування виготовили 43 бюлетені. Олександра Мамай відмовився брати свій бюлетень, а 19 бюлетенів були не використані.

Нагадаємо, на початку грудня на одному з українських телеканалів міський голова Полтави Олександр Мамай зробив провокаційну заяву про війну на Донбасі. Політик назвав агресію РФ на Сході України «громадянською війною», бо нібито вона триває між «братами».

Джерела: «Укрінформ», «Суспільне» та «Полтавщина»