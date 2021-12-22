«Слуга» обзивав поліцію — Дебіли, як ви можете оглядати авто нардепа?!

https://racurs.ua/ua/n164779-sluga-obzyvav-policiu-debily-yak-vy-mojete-oglyadaty-avto-nardepa-video.html

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Ще одного представника правлячої команди зловили на хамській поведінці стосовно правоохоронців.

Журналісти УП отримали відео, де народний депутат від «Слуги народу» Микола Галушко спілкується з поліцейськими та ображає їх.

Галушко — голова підкомітету з питань охоронної і детективної діяльності комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

Поліція вночі зупинила кросовер Галушко за перетин подвійної суцільної смуги. За кермом виявився водій народного депутата від фракції «Слуга народа».

Галушко особисто приїхав визволяти свого водія і стверджував, що правохоронці не мали право зупиняти авто народного депутата, яке, як з’ясувалося, перебуває у власності матері депутата.

Поліцейські зауважили: на авто не вказано, що воно належить нардепу, а нардепи не мають дипломатичного імунітету.

Ось фрагменти цього спілкування, зафіксовані на відео:

- Ты меня вытянул со стола! Я приехал! Я не понял бля. ь! Я не понял?! - Я услышал. - И вас я не понял! На х. й пешком пизд. ешь куда надо! Кто освидетельствовал пи… да на х. й! Зае. ли! - Не выражайтесь! - Я бля… ть на х. й для вас выбиваю и финанси и все остальное бл. ть! И комитет! А вы мне бл. ть рассказываете как мне делать?! - Не выражайтесь, будь ласка. - Да, Дима! Это они так думают, а мы потом сделаем освидетельствование и докажем им.

УП повідомила, що інцидент з Галушко стався рік тому — 18 грудня 2020 року.

Журналіст видання Михайло Ткач на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що цей випадок не є винятком. За його словами, відомо про приблизно десять епізодів, коли народні депутати від партії «Слуга народу» перешкоджали діяльності поліції, ображали представників правоохоронного органу при виконанні службових обов’язків та уникали відповідальності за порушення правил.

Трухіна відео ми теж обов’язково дістанемо. Дякую тим, хто не боїться і надсилає нам відео. Не зупиняйтеся, бо як казав кандидат в президенти Зеленський: якщо ви і ми — то це всіх! — написав Ткач, натякаючи на ДТП, що сталася у серпні на Бориспільській трасі із нардепом-«слугою» Олександром Трухіним.



Раніше в інтернеті з’явилося відео, на якому заступник глави МВС Олександр Гогілашвілі в оточенні охоронців на одному з блокпостів на в’їзді в Донецьку область свариться із силовиками через те, що вони зупинили його автомобілі. Заступник міністра ображав підлеглих та погрожував їм.

Згодом з’явилося відео, на якому Гогілашвілі так само поводиться з правоохоронцем уже в Києві. Цей ролик журналістам також надали патрульні.