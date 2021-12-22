ВАКС заочно арештував екс-голову правління «ПриватБанку» Олександра Дубілета. Фото: Liga.net

https://racurs.ua/ua/n164778-sprava-pryvatbanku-vaks-zaochno-areshtuvav-eks-golovu-pravlinnya-dubileta.html

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ВАКС заочно арештував колишнього голову правління «ПриватБанку» Олександра Дубілета.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 22 грудня повністю задовольнив клопотання НАБУ і САП — обрав Дубілету запобіжний захід у виді тримання під вартою. Рішення про його арешт винесено без участі підозрюваного, оскільки вже понад півроку він перебуває у міжнародному розшуку. Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро.

Слідчі вважають, що колишній перший заступник голови правління «ПриватБанку» Володимир Яценко у змові з колишнім головою правління Дубілетом і екс-керівником Департаменту фінансового менеджменту банку Оленою Бичихиною розтратили майже 137 млн грн. На думку правоохоронців, ці гроші за день до націоналізації «ПриватБанку» безпідставно перерахували страховій компанії «Інгосстрах». Згодом НБУ визнав зв’язки цієї компанії з власниками «ПриватБанку».

Крім того, Дубілета підозрюють й у причетності до розтрати 8,2 млрд грн коштів «ПриватБанку». Слідство встановило, що в грудні 2016 року, напередодні націоналізації установи, він розпорядився перерахувати 314,9 млн дол. (8,2 млрд грн за курсом НБУ) з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданими акредитивами двом компаніям-агротрейдерам Louis Dreyfus Suisse S.A. і Quadra Commodities S.A. Виявилося, що виконавцями цього розпорядження були заступниця голови правління ПБ Людмила Шмальченко та начальниця департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПБ Надія Конопкіна.

Нагадаємо, колишнього голову правління «Приватбанку» Олександра Дубілета ще в березні оголосили в розшук. Його підозрюють у причетності до розтрати 8 млрд грн перед націоналізацією банку.