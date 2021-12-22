ВАКС заочно арестовал экс-председателя правления «ПриватБанка» Александра Дубилета. Фото: liga.net

https://racurs.ua/n164778-delo-privatbanka-vaks-zaochno-arestoval-eks-predsedatelya-pravleniya-dubileta.html

Ракурс

ВАКС заочно арестовал бывшего председателя правления «ПриватБанка» Александра Дубилета.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 22 декабря полностью удовлетворил ходатайство НАБУ и САП — избрал Дубилету меру пресечения в виде содержания под стражей. Решение о его аресте вынесено без участия подозреваемого, поскольку уже более полугода он находится в международном розыске. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Следователи считают, что бывший первый заместитель председателя правления «ПриватБанка» Владимир Яценко в сговоре с бывшим председателем правления Дубилетом и экс-руководителем Департамента финансового менеджмента банка Еленой Бичихиною растратили почти 137 млн грн. По мнению правоохранителей, эти деньги за день до национализации «ПриватБанка» безосновательно перечислили страховой компании «Ингосстрах». Впоследствии НБУ признал связи этой компании с владельцами «ПриватБанка».

Кроме того, Дубилета подозревают и в причастности к растрате 8,2 млрд грн средств «ПриватБанка». Следствие установило, что в декабре 2016 года, накануне национализации учреждения, он распорядился перечислить 314,9 млн долл. (8,2 млрд грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, в качестве погашения задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам Louis Dreyfus Suisse S.A. и Quadra Commodities S.A. Оказалось, что исполнителями этого распоряжения были заместитель председателя правления ПБ Людмила Шмальченко и начальница департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПБ Надежда Конопкина.

Напомним, бывшего главу правления «ПриватБанка» Александра Дубилета еще в марте объявили в розыск. Его подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн перед национализацией банка.