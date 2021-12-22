Прокуратура Нидерландов требует пожизненное обвиненным по делу о катастрофе MH17

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Ракурс

Прокуратура в Нидерландах требует приговорить к пожизненному заключению обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на Донбассе.

Очевидно, что только длительное тюремное заключение в данном случае наиболее уместно, — сказал 22 декабря на суде прокурор Тейс Бергер.

По его словам, четверо обвиняемых по делу должны были учесть, что «Бук» может сбить гражданскую цель, однако следствию не удалось найти указаний на то, что они учитывали такую ​​вероятность и приняли меры, чтобы предотвратить жертв среди гражданских лиц.

Голландская прокуратура ранее предъявила обвинения россиянам Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и Игорю Гиркину, а также украинцу Леониду Харченко, которых считает причастным к краху Boeing. Все они свою причастность к атаке самолета отрицают.

Прокуратура Нидерландов требует от суда выдать ордер на арест этих четырех обвиняемых по делу MH17. По версии следствия, их действия стали причиной крушения рейса MH17, в результате которого погибли 298 пассажиров.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров были гражданами Нидерландов. Расследование причин крушения ведет Международная следственная группа, в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной с ЗРК «Бук», а год назад объявила о принадлежности «Бука» к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17. Все они в суд не явились. Пулатов сейчас — единственный фигурант дела, который отправил на слушание своих адвокатов.

Официальные представители РФ всегда отвергали утверждение о причастности России к краху малазийского авиалайнера.

«Ракурс» сообщал, что родственникам погибших в авиакатастрофе выплатят компенсации.

21 декабря прокурор Манон Риддербекс на суде заявил, что характер повреждений малазийского Boeing-777 свидетельствует, что он был сбит ракетой «Бук» и никаким другим оружием.