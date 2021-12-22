Подорожание части газовых тарифов для населения допустили на Банковой. Фото: tsina.lviv.ua

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Отдельные газовые тарифы для населения в Украине могут вырасти.

Этой зимой в мировом и региональном рынках энергоресурсов сложилась аномальная ситуация, которая привела к галопирующему росту цен на природный газ, электроэнергию и уголь. Это произошло из-за быстрого выхода глобальной экономики из кризиса, вызванного COVID-пандемией и увеличением потребления, к которому цепочки поставок оказались неготовыми. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма в своем блоге для издания «Корреспондент», передает пресс-служба ОПУ.

По словам чиновника, стоимость газа за 1 тыс. куб. м выросла в 20 раз по сравнению с 2020 годом. В этом подорожании свою роль сыграла и Россия.

Из-за этих событий существенно увеличились тарифы на энергоресурсы для бытовых потребителей во всей Европе. Шурма не исключает возможную незначительную корректировку некоторых газовых тарифов в пределах инфляционных ожиданий на уровне 10−11%. Вероятно, вырастут тарифы на распределение и доставку газа. При этом чиновник убеждает, что цена газа для населения в течение нынешнего отопительного сезона не будет расти.

Напомним, 21 декабря спотовая цена газа в Европе преодолела новую психологическую отметку. Цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 174,61 евро за МВт-ч., то есть 2 тыс. 39 долл. за тысячу куб. м. Это абсолютный рекорд за всю историю торгов, ранее рекордной цена была в октябре.