В США с ковид-фондов украли 100 млрд долл. Фото: Depositphotos

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В США из фондов помощи во время пандемии коронавируса украли около 100 млрд дол. Эта сумма равна трем годовым бюджетам Украины.

Львиную долю этой суммы составляют случаи мошенничества от безработицы. Министерство США сообщило, что около 87 млрд дол. пособия по безработице не были выплачены должным образом. Об этом пишет издание AP.

Секретная служба США конфисковала 1,2 млрд дол. при расследовании страхования по безработице и 2,3 млрд в связи со случаями мошенничеств по программе лояльности кредитов под низкие проценты для малого бизнеса.

Сейчас ведется более 900 активных уголовных расследований по мошенничеству, связанному с пандемией, также арестовали 100 человек. В то же время отдел противодействия мошенничеству привлек к ответственности более 150 американцев.

Помощь государства в связи с пандемией оказалась лакомым кусочком как для мелких мошенников, так и для преступных группировок со всего мира.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2021 год, который приняла Верховная Рада 15 декабря 2020 года.

Согласно документу, доходы государственного бюджета на 2021 год составляют 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тыс. грн. Расходы госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тыс. грн. Согласно нынешнему курсу гривны к доллару, бюджет-2021 составляет больше 30 млрд дол.

Источник:AP