У США з ковід-фондів вкрали 100 млрд дол. Фото: Depositphotos

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У США з фондів допомоги під час пандемії коронавірусу вкрали майже 100 млрд дол. Ця сума дорівнює трьом річним бюджетам України.

Левову частку цієї суми становлять випадки шахрайства від безробіття. Міністерство США повідомило, що приблизно 87 млрд дол. допомоги по безробіттю не були виплачені належним чином. Про це пише видання AP.

Секретна служба США конфіскувала 1,2 млрд дол. під час розслідування страхування з безробіття та 2,3 млрд у зв’язку з випадками шахрайств щодо програми лояльності кредитів під низькі відсотки для малого бізнесу.

Наразі ведеться веде понад 900 активних кримінальних розслідувань щодо шахрайства, пов’язаного з пандемією, також заарештували 100 осіб. Водночас відділ протидії шахрайству притягнув до відповідальності понад 150 американців.

Допомога держави у зв’язку з пандемією виявилася ласим шматочком як для дрібних шахраїв, так і для злочинних угрупувань з усього світу.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2021 рік, який Верховна Рада ухвалила 15 грудня 2020 року.

Згідно з документом, доходи державного бюджету на 2021 рік становлять 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тис. грн. Видатки держбюджету на 2021 рік передбачені в сумі 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тис. грн. Відповідно до нинішнього курсу гривні до долара, бюджет-2021 становить понад 30 млрд дол.

Джерело: AP