У Раду проходять чотири нові партії, серед них є неіснуюча - опитування

https://racurs.ua/ua/n164774-u-radu-prohodyat-chotyry-novi-partiyi-sered-nyh-ie-neisnuucha-opytuvannya.html

Ракурс

Рейтинг політичних партій України оприлюднили соціологи.

У Верховну Раду змогли б потрапити вісім партій, стверджуюють у групі «Рейтинг». Саме вони здатні нині подолати 5% барʼєр проходження.

Найбільше голосів на виборах, якби вони відбувалися найближим часом, зібрала б партія «Слуга народу» (19,2%). Її перпслідують «Європейська солідарність» (14,1%), «Батьківщина» (11,1%), ОПЗЖ (10,5%).

Трохи менше набрали б, але змогли б потрапити в Раду, «Українська стратегія Гройсмана» (6,8%), «Сила і честь Смешка» (6,5%), а також партія екс-спікера Дмитра Разумкова, якої поки що не існує (6%). Долає межу й партія власника каналу «Наш» Євгена Мураєва (5,7%).

Група «Рейтинг» провела опитування 16−18 грудня.

Не дотягнули до 5% Радикальна партія Олега Ляшка (4,2%), УДАР (4%), «Свобода» (3,5%), партія Шарія (2,6%) і «Голос» (2,2%).

Опитування проводилося 16−18 грудня серед повнолітніх українців по всій Україні, крім тимчасово окупованих регіонів. Метод опитування — телефонні інтервʼю з використанням компʼютера. Соціологи опитали 2,5 тис. осіб, помилка репрезентативності з довірчою ймовірністю 0,95 склала не більше 2%.

За даними КМІС, якби вибори до українського парламенту відбувалися в середині грудня, до Верховної Ради пройшли б шість політичних сил: «Слуга народу», «ОПЗЖ», «Батьківщина», «Європейська солідарність», «Розумна політика» та «Сила і честь». Також близькі до 5% прохідного бар'єру партії «Українська стратегія Гройсмана» і «Наші».

У лютому 2021 року партія «Слуга народу» мала майже такий самий рівень підтримки — 19,7%. За партію «Європейська солідарність» готові були проголосувати 16,2% респондентів, а от рівень підтримки ОПЗЖ був трохи вищим — 14,2%.