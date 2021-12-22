В Раду проходят четыре новые партии, среди них есть несуществующая — опрос

https://racurs.ua/n164774-v-radu-prohodyat-chetyre-novye-partii-sredi-nih-est-nesuschestvuuschaya-opros.html

Ракурс

Рейтинг политических партий Украины обнародован социологами.

В Верховную Раду смогли бы попасть восемь партий, утверждают в группе «Рейтинг». Именно они способны преодолеть 5% барьер для прохождения в парламент.

Больше всего голосов на выборах, если бы они происходили в ближайшее время, собрала бы партия «Слуга народа» (19,2%). Ее преследуют «Европейская солидарность» (14,1%), «Батькивщина» (11,1%), ОПЗЖ (10,5%).

Чуть меньше набрали бы, но смогли бы попасть в Раду, «Украинская стратегия Гройсмана» (6,8%), «Сила и честь Смешко» (6,5%), а также партия экс-спикера Дмитрия Разумкова, которой пока не существует (6%). Преодолеет границу и партия владельца канала «Наш» Евгения Мураева (5,7%).

Группа «Рейтинг» провела опрос 16−18 декабря.

Не дотянули до 5% Радикальная партия Олега Ляшко (4,2%), УДАР (4%), «Свобода» (3,5%), партия Шария (2,6%) и «Голос» (2,2%).

Опрос проводился 16−18 декабря среди совершеннолетних украинцев по всей Украине, кроме временно оккупированных регионов. Метод опроса — телефонные интервью с использованием компьютера. Социологи опросили 2,5 тыс. человек, ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95 составила не более 2%.

По данным КМИС, если бы выборы в украинский парламент проходили в середине декабря, в Верховную Раду прошли бы шесть политических сил: «Слуга народа», «ОПЗЖ», «Батькивщина», «Европейская солидарность», «Разумная политика» и «Сила и честь». Также близки к 5% проходного барьера партии «Украинская стратегия Гройсмана» и «Наши».

В феврале 2021 года партия «Слуга народа» имела почти такой же уровень поддержки — 19,7%. За партию «Европейская солидарность» готовы были проголосовать 16,2% респондентов, а вот уровень поддержки ОПЗЖ был несколько выше — 14,2%.