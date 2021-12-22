Украинцы назвали социологам победы и улучшения 2021 года. Фото:

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Ракурс

Наибольшие достижения Украины за 2021 год назвали граждане социологам.

Украинцы считают, что наибольшими достижениями года стала победа боксера Александра Усика, успех украинских параолимпийцев в Токио и программа «Большое строительство». На победу Усика указали 35% респондентов, успех параолимпийцев поддержали 32% опрошенных, а «большое строительство» — 31%. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Еще 20% граждан назвали главными победами расширение услуг приложения «Дія», массовую вакцинацию и выход сборной по футболу в четвертьфинал чемпионата Европы 2020 года. А по мнению 15% украинцев главными победами года стали выступление украинских спортсменов на летних Олимпийских играх и реализация нормы обслуживания на украинском языке.

А 13−14% опрошенных считают основным достижением принятие закона об олигархах и санкции против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Еще 7−9% назвали достижением старт земельного рынка и договор об открытом небе с ЕС, 4−5% — «Крымскую платформу» и успех группы «Go A» на Евровидении.

Улучшение международного имиджа Украины видят 20% опрошенных, а в безопасности на дорогах — 19%. Еще 17% украинцев отметили улучшение качества медицинского обслуживания, а 12% — качества образования.

Около половины опрошенных не увидели изменений за год в борьбе с коррупцией (37% отметили об ухудшении) и решении вопроса войны на Донбассе (34% отметили об ухудшении). Также большинство украинцев указали на отсутствие изменений в таких сферах как стабильность курса гривны и свобода слова и демократия.

При этом большинство почувствовали ухудшение в ситуации с тарифами на коммунальные услуги (80%) и с ценами на основные товары и лекарства (90%).

Кроме того, 2% опрошенных сказали, что никаких достижений в этом году не было.

Отмечается, что социологи опросили 2 тыс. 500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях кроме временно оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность исследования составляет не более 2%. Опрос проводили 16−18 декабря.

Напомним, социологи установили, если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то за него проголосовали 24,2% украинцев среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. Еще 13,7% поддержали бы лидера «Европейской солидарности Петра Порошенко. На третьем месте оказалась Юлия Тимошенко с 9,6% поддержки.