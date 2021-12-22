Українці назвали соціологам перемоги і покращення 2021 року. Фото:

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Найбільші досягнення України за 2021 рік назвали громадяни соціологам.

Українці вважають, що найбільшими досягненнями року стала перемога боксера Олександра Усика, успіх українських параолімпійців у Токіо та програма «Велике будівництво». На перемогу Усика вказали 35% респондентів, успіх параолімпійців підтримали 32% опитаних, а «Велике будівництво» — 31%. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Ще 20% громадян назвали головними перемогами розширення послуг додатку «Дія», масову вакцинацію і вихід збірної з футболу у чвертьфінал чемпіонату Європи 2020 року. А на думку 15% українців головними перемогами року стали виступ українських спортсменів на Літніх Олімпійських іграх і реалізація норми обслуговування українською мовою.

А 13−14% опитаних вважають основним досягненням ухвалення закону про олігархів і санкції проти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Ще 7−9% назвали досягненням старт земельного ринку й договір про відкрите небо з ЄС, 4−5% — «Кримську платформу» й успіх гурту «Go A» на Євробаченні.

Покращення міжнародного іміджу України побачили 20%опитаних, а в безпеці на дорогах — 19%. Ще 17% українців наголосили на покращенні якості медичного обслуговування, а 12% — на якості освіти.

Близько половини опитаних не побачили змін за рік у боротьбі з корупцією (37% зазначили про погіршення) та вирішенні питання війни на Донбасі (34% зазначили про погіршення). Також більшість українців вказали на відсутність змін в таких сферах як стабільність курсу гривні та свобода слова і демократія.

При цьому більшість відчули погіршення в ситуації з тарифами на комунальні послуги (80%) та з цінами на основні товари й ліки (90%).

Крім того, 2% опитаних сказали, що жодних досягнень цього року не було.

Зазначається, що соціологи опитали 2 тис. 500 респондентів віком від 18 років у всіх областях крім тимчасово окупованих Росією Криму і районів Донецької й Луганської областей. Похибка дослідження становить не більше 2%. Опитування проводили 16−18 грудня.

Нагадаємо, соціологи встановили, якби вибори президента відбулися найближчим часом, то за нього проголосували 24,2% українців серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором. Ще 13,7% підтримали б лідера «Європейської солідарності Петра Порошенка. На третьому місці опинилася Юлія Тимошенко з 9,6% підтримки.