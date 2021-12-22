У Чорнобильській зоні лис випрошує в туристів їжу на дорозі (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n164772-u-chornobylskiy-zoni-lys-vyproshuie-v-turystiv-yiju-na-dorozi-foto.html

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У Чорнобильському заповіднику дикий лис виходить на асфальтову дорогу та випрошує їжу в туристів.

Працівники установи нагадають, що заповідна територія — не атракціон і не звіринець. Про це написали на сторінці заповідника у Facebook.

Гарний пухнатий звір не боїться відвідувачів зони відчуження та поступово набуває статусу чергового «лиса Семена», котрого туристи інколи хотіли побачити більше, аніж інші тутешні артефакти, — йдеться в дописі.

Лисиця руда — хижак, якого не можна позбавляти диких інстинктів. Тварина, отримуючи їжу від людей, втрачає страх перед дорожнім транспортом та харчується шкідливими продуктами.

Нагадаємо, раніше на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника вперше помітили рогатого жайворонка.