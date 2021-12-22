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Ракурс
В Чернобыльской зоне лис выпрашивает у туристов еду на дороге. Фото: ФБ

В Чернобыльской зоне лис выпрашивает у туристов еду на дороге (ФОТО)

22 дек 2021, 12:24
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В Чернобыльском заповеднике дикий лис выходит на асфальтовую дорогу и выпрашивает еду у туристов.

Сотрудники учреждения напоминают, что заповедная территория — не аттракцион и не зверинец. Об этом написали на странице заповедника Facebook.

Красивый пушистый зверь не боится посетителей зоны отчуждения и постепенно приобретает статус очередного «лиса Семена», которого туристы иногда хотели увидеть больше, чем другие здешние артефакты, — говорится в сообщении.

Лиса рыжая — хищник, которого нельзя лишать диких инстинктов. Животное, получая пищу от людей, теряет страх перед дорожным транспортом и питается вредными продуктами.


Напомним, ранее на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника впервые заметили рогатого жаворонка.

Источник: Ракурс


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