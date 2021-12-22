Президентський рейтинг перед Новим роком оновили соціологи. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n164771-prezydentskyy-reytyng-pered-novym-rokom-onovyly-sociology.html

Ракурс

Президентський рейтинг оновили соціологи — в ньому продовжує лідирувати чинний глава держави Володимир Зеленський.

Якби вибори президента відбулися найближчим часом, то за нього проголосували 24,2% українців серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Ще 13,7% підтримали б лідера «Європейської солідарності Петра Порошенка. На третьому місці опинилася Юлія Тимошенко з 9,6% підтримки.

Далі в рейтингу розмістилися:

Юрій Бойко — 9,2%,

Євген Мураєв — 6,9%,

Дмитро Разумкова — 6,8%,

Ігор Смешко — 6,7%,

Володимир Гройсман — 6,2%,

Олег Ляшко — 3,1%.

Рейтинги інших кандидатів складає менш як 3%. Опитування провели 16−18 грудня методом телефонних інтерв’ю.

Опитали 2 тис. 500 респондентів старше 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2%.

Нагадаємо, рейтинг чинного президента Володимира Зеленського залишається високим, але більшість українців не підтримують його переобрання на другий термін. Також чинний президент очолив рейтинг антипатій серед народу.