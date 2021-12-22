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Ракурс
Президентський рейтинг перед Новим роком оновили соціологи. Фото: Слово і діло

Президентський рейтинг перед Новим роком оновили соціологи

22 гру 2021, 11:49
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Президентський рейтинг оновили соціологи — в ньому продовжує лідирувати чинний глава держави Володимир Зеленський.

Якби вибори президента відбулися найближчим часом, то за нього проголосували 24,2% українців серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Ще 13,7% підтримали б лідера «Європейської солідарності Петра Порошенка. На третьому місці опинилася Юлія Тимошенко з 9,6% підтримки.

Далі в рейтингу розмістилися:

  • Юрій Бойко — 9,2%,
  • Євген Мураєв — 6,9%,
  • Дмитро Разумкова — 6,8%,
  • Ігор Смешко — 6,7%,
  • Володимир Гройсман — 6,2%,
  • Олег Ляшко — 3,1%.

Рейтинги інших кандидатів складає менш як 3%. Опитування провели 16−18 грудня методом телефонних інтерв’ю.


Опитали 2 тис. 500 респондентів старше 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2%.

Нагадаємо, рейтинг чинного президента Володимира Зеленського залишається високим, але більшість українців не підтримують його переобрання на другий термін. Також чинний президент очолив рейтинг антипатій серед народу.

Джерело: Ракурс


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