Президентский рейтинг перед Новым годом обновили социологи. Фото: Слово и дело

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Ракурс

Президентский рейтинг обновили социологи — в нем лидирует действующий глава государства Владимир Зеленский.

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то за него проголосовали 24,2% украинцев среди голосующих и определившихся с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Еще 13,7% поддержали бы лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко. На третьем месте оказалась Юлия Тимошенко с 9,6% поддержки.

Далее в рейтинге разместились:

Юрий Бойко — 9,2%,

Евгений Мураев — 6,9%,

Дмитрий Разумков — 6,8%,

Игорь Смешко — 6,7%,

Владимир Гройсман — 6,2%,

Олег Ляшко — 3,1%.

Рейтинги других кандидатов составляют менее 3%. Опрос был проведен 16−18 декабря методом телефонных интервью.

Опросили 2 тыс. 500 респондентов старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.

Напомним, рейтинг действующего президента Владимира Зеленского остается высоким, но большинство украинцев не поддерживают его переизбрание на второй срок. Также действующий президент возглавил рейтинг антипатий среди народа.