Президентский рейтинг перед Новым годом обновили социологи

Президентский рейтинг перед Новым годом обновили социологиhttps://racurs.ua/n164771-prezidentskiy-reyting-pered-novym-godom-obnovili-sociologi.htmlРакурс
Президентский рейтинг обновили социологи — в нем лидирует действующий глава государства Владимир Зеленский.
Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то за него проголосовали 24,2% украинцев среди голосующих и определившихся с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».
Еще 13,7% поддержали бы лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко. На третьем месте оказалась Юлия Тимошенко с 9,6% поддержки.
Далее в рейтинге разместились:
- Юрий Бойко — 9,2%,
- Евгений Мураев — 6,9%,
- Дмитрий Разумков — 6,8%,
- Игорь Смешко — 6,7%,
- Владимир Гройсман — 6,2%,
- Олег Ляшко — 3,1%.
Рейтинги других кандидатов составляют менее 3%. Опрос был проведен 16−18 декабря методом телефонных интервью.
Опросили 2 тыс. 500 респондентов старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.
Напомним, рейтинг действующего президента Владимира Зеленского остается высоким, но большинство украинцев не поддерживают его переизбрание на второй срок. Также действующий президент возглавил рейтинг антипатий среди народа.