В Днепре школьница уколола масло в губы и попала в реанимацию. Фото: klinika.pl.ua

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Ракурс

Увеличить губы в домашних условиях пыталась 14-летняя школьница в Днепре.

Девушка призналась, что мечтала о пухлых губах. Рассказала, что ее одноклассницы ходят в салоны красоты и делают себе инъекции от 3 тыс. грн. Такую процедуру пострадавшая не смогла позволить себе из-за финансовой ситуации. Об этом сообщает ТСН.

Однако девятиклассница нашла выход из ситуации, потому что увидела в интернете совет, как увеличить губы, не выходя из дома. Проверить такой «лайвхак» она решила на себе и сделала укол косметическим маслом в нижнюю губу. Через час губа начала сильно отекать, и родители отвезли девушку в больницу.

Врачам удалось спасти ее нижнюю часть губы, они удалили масло. При этом операция была очень сложной, а в целом пришлось сделать три операции. Пока неизвестно, сколько понадобится времени для восстановления. Сейчас девятиклассница находится под наблюдением медиков.

Врач-дерматолог Анастасия Хильченко заявила, что такие уколы самостоятельно не стоит делать. Увеличивать губы может только специалист с высшим медицинским образованием, который прошел все обучение, очень хорошо знает анатомию и использует только сертифицированные препараты.

Напомним, в Туркменистане работникам бюджетных учреждений запретили пользоваться услугами салонов красоты и намерены унифицировать их внешний вид. Бюджетницам, в том числе преподавателям, запретили также обесцвечивать волосы и делать татуаж бровей.

Источник: ТСН