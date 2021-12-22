У Дніпрі школярка вколола олію в губи і потрапила в реанімацію. Фото: klinika.pl.ua

https://racurs.ua/ua/n164770-hotila-velyki-guby-u-dnipri-shkolyarka-vkolola-sobi-oliu-i-potrapyla-v-reanimaciu.html

Ракурс

Збільшити губи в домашніх умовах намагалася 14-річна школярка у Дніпрі.

Дівчина зізналася, що мріяла про пухкі губи. Розповіла, що її однокласниці ходять до салонів краси та роблять собі ін'єкції від 3 тис. грн. Таку процедуру постраждала не змогла дозволити собі через фінансову ситуацію. Про це повідомляє ТСН.

Однак дев’ятикласниця знайшла вихід з ситуації, бо побачила в інтернеті пораду, як збільшити губи, не виходячи з дому. Перевірити такий «лайвхак» вона вирішила на собі й зробила укол косметичним маслом в нижню губу. Через годину губа почала сильно набрякати, й батьки відвезли дівчину до лікарні.

Лікарям вдалося врятувати її нижню частину губи, вони видалили олію. При цьому операція була дуже складною, а загалом довелося зробити три операції. Наразі невідомо, скільки знадобиться часу для відновлення. Зараз дев’ятикласниця перебуває під наглядом медиків.

Лікар-дерматолог Анастасія Хільченко заявила, що такі уколи самостійно не варто робити. Збільшувати губи може лише фахівець з вищою медичною освітою, який пройшов все навчання, дуже гарно знає анатомію і використовує лише сертифіковані препарати.

Нагадаємо, у Туркменістані працівникам бюджетних установ заборонили користуватися послугами салонів краси й мають намір уніфікувати їхній зовнішній вигляд. Бюджетницям, в тому числі викладачам, заборонили також знебарвлювати волосся і робити татуаж брів.

Джерело: ТСН