Подорожчання частини газових тарифів для населення допустили на Банковій. Фото: tsina.lviv.ua

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Окремі газові тарифи для населення в Україні можуть зрости.

Цієї зими в на світовому та регіональному ринках енергоресурсів склалася аномальна ситуація, яка призвела до невпинного зростання цін на природний газ, електроенергію та вугілля. Це відбулося через швидкий вихід глобальної економіки з кризи, спричиненої COVID-пандемією та збільшення споживання, до якого ланцюжки постачання виявилися неготовими. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма у своєму блозі для видання «Кореспондент», передає прес-служба ОПУ.

За словами чиновника, вартість газу за 1 тис. куб. м зросла у 20 разів у порівнянні з 2020 роком. У цьому подорожчанні свою роль відіграла й Росія.

Через ці події суттєво збільшилися тарифи на енергоресурси для побутових споживачів у всій Європі. Шурма не виключає можливе незначне корегування деяких газових тарифів у межах інфляційних очікувань на рівні 10−11%. Ймовірно, зростуть тарифи на розподіл та доставку газу. При цьому чиновник переконує, що ціна газу для населення впродовж нинішнього опалювального сезону не зростатиме.

Нагадаємо, 21 грудня спотова ціна газу в Європі подолала нову психологічну позначку. Ціна найближчого (січневого) ф’ючерсу на TTF на біржі ICE Futures досягла 174,61 євро за МВт-год., тобто 2 тис. 39 дол. за тисячу куб. м. Це абсолютний рекорд за всю історію торгів, раніше рекордною ціна була в жовтні.