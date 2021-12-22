Прокуратура Нідерландів вимагає довічне обвинуваченим у справі про катастрофу MH17

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Ракурс

Прокуратура в Нідерландах вимагає засудити до довічного ув’язнення обвинувачених у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі.

Очевидно, що лише тривалий тюремний ув’язнення в даному випадку є найбільш доречним, — сказав 22 грудня на суді прокурор Тейс Бергер.

За його словами, четверо обвинувачених у справі мали врахувати, що «Бук» може збити цивільну ціль, проте слідству не вдалося знайти вказівок на те, що вони враховували таку ймовірність і вжили заходів, щоб запобігти жертвам серед цивільних осіб.

Голландська прокуратура раніше висунула звинувачення росіянам Олегу Пулатову, Сергію Дубинському та Ігорю Гіркіну та українцю Леоніду Харченку, яких вважає причетним до краху Boeing. Усі вони свою причетність до атаки літака заперечують.

Прокуратура Нідерландів вимагає від суду видати ордер на арешт цих чотирьох обвинувачених у справі MH17. За версією слідства, їхні дії стали причиною катастрофи рейсу MH17, внаслідок якого загинуло 298 пасажирів.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) — Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули. Дві третини пасажирів — піддані Нідерландів. Розслідування причин катастрофи веде Міжнародна слідча група, до якої увійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.

У вересні 2016 року група оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною із ЗРК «Бук», а рік тому оголосила про належність «Бука» до російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, дислокованої у Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених у причетності до загибелі рейсу МН17. Усі вони до суду не з’явилися. Пулатов зараз — єдиний фігурант справи, який відправив на слухання своїх адвокатів.

Офіційні представники РФ завжди відкидали твердження про причетність Росії до краху малазійського авіалайнер.

«Ракурс» повідомляв, що родичам загиблих в авіакатастрофі виплатять компенсації.

21 грудня прокурор Манон Ріддербекс на суді заявив, що характер пошкоджень збитого над Донбасом малазійського Boeing-777 свідчить, що його було збито ракетою «Бук» і жодною іншою зброєю.