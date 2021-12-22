«Слуга» обзывал полицию — Дебилы, как вы можете осматривать авто нардепа?!

https://racurs.ua/n164779-sluga-obzyval-policiu-debily-kak-vy-mojete-osmatrivat-avto-nardepa-video.html

Ракурс

Еще одного представителя правящей команды поймали на хамском поведении по отношению к правоохранителям.

Журналисты УП получили видео, где народный депутат от «Слуги народа» Николай Галушко общается с полицейскими и оскорбляет их.

Галушко — председатель подкомитета по вопросам охранной и детективной деятельности комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

Полиция ночью остановила кроссовер Галушко из-за пересечения двойной сплошной. За рулем оказался водитель народного депутата от фракции «Слуга народа».

Галушко лично приехал освобождать своего водителя и утверждал, что правоохранители не имели права останавливать автомобиль народного депутата, который, как выяснилось, находится в собственности матери депутата.

Полицейские отметили: на авто не указано, что оно принадлежит нардепу, а у нардепов нет дипломатического иммунитета.

Вот фрагменты этого общения, зафиксированные на видео:

- Ты меня вытянул со стола! Я приехал! Я не понял бля. ь! Я не понял? - Я услышал. - И вас я не понял! На х. й пешком пизд. ешь куда надо! Кто освидетельствовал п… да на х. й! Зае. ли! - Не выражайтесь! - Я бл… ть на х. й вам выбиваю и деньги и все остальное ох. ть! И комитет! А вы мне бл. ть рассказываете как мне делать?! - Не выражайтесь, пожалуйста. - Да, Дима! Это они так думают, а потом мы сделаем освидетельствование и докажем им.

УП сообщило, что инцидент с Галушко произошел год назад — 18 декабря 2020 года.

Журналист издания Михаил Ткач на своей странице в Фейсбук сообщил, что этот случай не является исключением. По его словам, известно о примерно десяти эпизодах, когда народные депутаты от партии «Слуга народа» препятствовали деятельности полиции, оскорбляли представителей правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей и избегали ответственности за нарушение правил.

Трухина видео мы тоже обязательно достанем. Благодарю тех, кто не боится и отправляет нам видео. Не останавливайтесь, потому как говорил кандидат в президенты Зеленский: если вы и мы — это всех! — написал Ткач, намекая на ДТП, произошедшее в августе на Бориспольской трассе с нардепом-слугой Александром Трухиным.



Ранее в интернете появилось видео, на котором заместитель главы МВД Александр Гогилашвили в окружении охранников на одном из блокпостов на въезде в Донецкую область ссорится с силовиками из-за того, что они остановили его автомобили. Замминистра оскорблял подчиненных и угрожал им.

Впоследствии появилось видео, на котором Гогилашвили так же общается с правоохранителем уже в Киеве. Этот ролик журналистам также предоставили патрульные.