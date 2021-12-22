Александра Мамая попытались выгнать из мэрии Полтавы. Фото: pravda.com

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Досрочно прекратить полномочия городского головы Полтавы Александра Мамая попытались на внеочередной сессии горсовета.

Однако для этого местным депутатам не хватило голосов. За соответствующее решение высказались 23 из 24 участников голосования. Один бюллетень был признан недействительным. Чтобы отстранить городского голову нужно две трети голосов. Для Полтавы это количество составляет 29 человек. Так что решение об отставке не было принято. Об этом сообщают «Укринформ», «Общественное» и «Полтавщина».

Отмечается, что еще до голосования за поддержку такого решения высказались фракции «Слуга народа», «Родного города», «Европейской солидарности» и «Свободы». Кроме того, против Мамая согласились голосовать два депутата от ОПЗЖ. Всего было 24 голоса.

Однако на заседание не пришел депутат от «Европейской солидарности» Александр Дедюхин и представители депутаты от «За будущее» и «Партии простых людей Сергея Каплина».

Для тайного голосования изготовили 43 бюллетеня. Александра Мамай отказался брать свой бюллетень, а 19 бюллетеней были не использованы.

Напомним, в начале декабря на одном из украинских телеканалов городской голова Полтавы Александр Мамай сделал провокационное заявление о войне на Донбассе. Политик назвал агрессию РФ на востоке Украины «гражданской войной», потому что якобы она продолжается между «братьями».

Источники: «Укринформ», «Общественное» и «Полтавщина»