Насколько опасен штамм «Омикрон» – объяснение иммунолога. Фото: newday-clinic.ru

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Коронавирус в мире активно распространяется и мутирует. Штамм «Омикрон» стал новой разновидностью COVID-19.

Уже месяц мы слышим, что «Омикрон» очень заразен, тяжесть пока непонятна, производители обещают в кратчайшие сроки создать новые вакцины, — написал харьковский иммунолог Андрей Волянский на странице в Facebook.

Медик проанализировал данные Университета Джона Хопкинса. В ЮАР за 28 дней с момента выявления первого случая заболело 383 тыс. человек и умерло 853 инфицированных.

Но даже если все смерти отнести на счет нового варианта, то летальность составит 0,22%. Если учесть, что значительная часть инфицированных не фиксируется, то можно смело утверждать, что «Омикрон» очень заразен, но клинически мягче «Дельты».

При этом в ЮАР только 26,5% населения дважды вакцинировано, поэтому аргумент противников вакцинации о том, что легкое течение «Омикрон» связано с повальным вакцинированием не работает, — резюмировал иммунолог.

Издание AP пишет, что в последние дни в ЮАР, где впервые обнаружили штамм «Омикрон» наблюдается заметное снижение числа новых случаев болезни.

За быстрым ростом новых случаев последовало быстрое падение, и, похоже, мы наблюдаем начало спада этой волны, — заявили ученые.

Напомним, что вакцины от компаний Pfizer и Sinovac не приводят к выработке достаточного количества антител, чтобы защитить от нового штамма коронавируса COVID-19 «Омикрон». Чтобы увеличить защиту, нужны бустерные дозы обеих вакцин