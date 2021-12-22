Зеленский узаконил свою помощницу в Офисе президента

https://racurs.ua/n164782-zelenskiy-uzakonil-svou-pomoschnicu-v-ofise-prezidenta-dokument.html

Ракурс

Марию Левченко, жену бывшего заместителя главы МВД Александра Гогилашвили, после скандала с ним взяли в штат Офиса президента.

Об этом говорится в официальном ответе Офиса президента по запросу «Українських Новин».

Личная помощница Зеленского Мария Левченко работала ближайшим помощником без официального оформления. Как писали СМИ, она присутствовала на всех совещаниях, включая совершенно секретные.

Отныне она штатный сотрудник ОП.

Ранее сообщалось, что Мария Левченко не работает на государственной службе и за 2020 год получила 144 тыс. грн зарплаты в ООО «Квартал 95». Об этом свидетельствовала декларация уволенного из МВД Александра Гогилашвили за прошлый год.

Левченко не находилась на государственной службе, а ее декларация в базе Нацагентства по предотвращению коррупции отсутствует.

Левченко не декларировала, что работает личной помощницей Зеленского.

Источник: «Українські Новини»