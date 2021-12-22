Месть Авакова – «слуга» объяснил видео с боди-камер патрульных Киева. Фото: УП

https://racurs.ua/n164783-mest-avakova-sluga-obyasnil-video-s-bodi-kamer-patrulnyh-kieva.html

Ракурс

«Слуга народа», президентская партия, снова попала в скандал из-за поведения нардепа Николая Галушко, оскорблявшего полицейских.

В пресс-службе фракции прокомментировали поведение депутата и члена парламента, назвав его неприемлемым.

Наша фракция приносит извинения работникам полиции и всем, кого могла оскорбить эта ситуация, — говорится в сообщении.

В то же время пресс-секретарь «слуг» Юлия Палийчук заявила, что попавшее к журналистам скандальное видео было снято 18 декабря 2020 года.

Как утверждает сам Галушко, этим видео его шантажировал тогдашний руководитель МВД Арсен Аваков. Он угрожал обнародовать видео, если депутат не будет поддерживать его инициативы в парламенте.

По словам депутата, появление этого видео в публичном пространстве связано с его позицией во время голосования за отставку руководителя МВД, которое состоялось 15 июля.

«Слуги» отметили, что этот факт не оправдывает Николая Галушко и пообещали наказать депутата за недостойное поведение.

«Ракурс» сообщал, что еще одного представителя правящей команды поймали на хамском поведении по отношению к правоохранителям. Журналисты УП получили видео, где народный депутат от «Слуги народа» Николай Галушко общается с полицейскими и оскорбляет их.