В России вербуют наемников для командировки в Украину. Фото: capital.ua

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Граждан Российской Федерации активно вербуют для командировки в Украину.

Вербуют наемников с боевым опытом. При этом людей набирают не только в России, но и в оккупированных Луганске и Донецке. При этом наемникам не объясняют задачи, и кто будет руководить «парадом». Набор групп наемников активизировался три месяца назад. Об этом пишет издание «Медуза», которое пообщалось с боевиками «Союза добровольцев Донбасса», выходцами из армии, спецслужб и спецподразделений МВД России.

По словам наемников, набор продолжается не только на территории РФ, но и террористических ЛНР и ДНР. Кроме «набора по знакомым», часто используется сайт объявлений Avito.ru. Наемников в основном ищут в разделе «Охрана и безопасность», предлагая высокие зарплаты. Обязательным пунктом является «возможность выездных командировок».

Один из наемников «Вагнера» рассказал журналистам, что ему предложили ехать в Украину осенью и его это насторожило. Предлагали за «командировку» 88 тыс. грн ежемесячно, но он отказался.

По словам потенциальных боевиков, вербовщики представляются связными с Минобороны России, но им не верят, потому что те не могут назвать конкретных лиц, рассказать об условиях контракта, а оплата за «командировки» очень разнится. В некоторых случаях им говорили, что предоплаты не будет. Многие отказались от предложения.

Сказали: идти освобождать Новороссию. Я на это улыбнулся, — вспоминает один из собеседников, отказавшийся от предложения.

Также «Медуза» пишет, что в ОРДЛО уже собрали формирования, которые они назвали «бригадами Дирлевангера» — в честь спецкоманды СС, которая во Вторую мировую войну отметилась массовыми убийствами мирного населения. В эти группы набрали бывших заключенных-уголовников в возрасте за 45 лет. Отряды базируются в Луганске и Донецке.

Российские боевики отмечают, что наемники из России не горят желанием ехать на Донбасс, потому что им сложно воевать против Вооруженных сил Украины.

Напомним, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу 21 декабря заявил, что в Донецкой области якобы действуют сотрудники американских частных военных компаний. Также он отметил, что в Авдеевку и Красный Лиман доставили «резервуары с неустановленными химическими компонентами. Ее якобы планируют использовать для осуществления провокаций.

Источник: «Медуза»