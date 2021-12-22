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Ракурс
Субсидии. Фото: istock

5 тыс. субсидии — когда украинцам ожидать повышения

22 дек 2021, 15:59
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Субсидии в Украине на оплату коммунальных услуг получают украинцы, которые не могут тратить на платежи большую часть заработка.

На сегодня субсидии уже получают около 2,7 млн ​​домохозяйств, а средний размер помощи возрастет. Об этом рассказали в Министерстве социальной политики.

Средний размер пособия ориентировочно составит около 2 тыс. грн.

Но это может быть и три, и пять тысяч гривен — для каждой семьи размер субсидии рассчитывается индивидуально, учитывая ее состав и доход, — рассказали в Кабмине.

Сообщается, что в течение года более 80% получателям субсидии она была переназначена автоматически. В этом отопительном сезоне также были увеличены субсидии на наиболее используемые коммунальные услуги для жителей регионов, попавших в «красную» карантинную зону, а также был упрощен доступ к субсидиям людям, проживающим на линии столкновения в Донецкой и Луганской областях.


Для получения субсидии обратиться можно в один из удобных способов, которые домохозяйства выбирают самостоятельно:

  • обратиться к представителю территориальной общины или ЦПАП;
  • обратиться в орган социальной защиты населения путем отправки документов через «Укрпочту»;
  • онлайн на сайте Минсоцполитики (нужно иметь электронные средства идентификации).

Напомним, ранее мы сообщали, что размер субсидий в Украине возрастет для жителей прифронтовых населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Источник: Ракурс


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