Московія і московити - дві облради пропонують по-новому називати Росію

Депутати Львівщини 21 грудня підтримали звернення до центральної влади, в якому запропонували називати Росію Московією, а росіян — московитами.

Сайт ради повідомляє, що Росія «неправомірно користується вкраденою державною та географічною назвою», оскільки 300 років тому після низки перемог над Швецією і укладення Ніштадського мирного договору цар Петро I перейменував Московське царство.

Це сталося у 1721 році і відтоді Петро проголосив себе імператором. На картах і атласах XV, XVI і навіть XVIII століття не відображено країни Росія, йдеться лише про Московію. Московська держава повсюдно іменувалася як Московія, Московитія, а іноді навіть Тартарія, — йдеться у депутатському зверненні.

Облрада вважає, що зміна назви Московського царства кинула серйозний виклик ідентичності українського народу та є виправданням окупації частини території сучасної України. Тому депутати пропонують використовувати назву Московія на державному, офіційному, громадському рівнях, а також у ЗМІ.

З аналогічним зверненням до влади 17 грудня виступили депутати Рівненської облради.

Найглибший знавець московської душі Федір Достоєвський зазначав: «Найбільшою силою Московщини було те, що європейці не знали нас, москвинів». Переконані, відновлення історичної справедливості, повернення північному сусідові його справжньої назви матиме суттєвий вплив на суспільно-політичні процеси в Україні, на сам розвиток Української держави, — йдеться у зверненні рівнян.



У жовтні депутати Львівської облради підтримали проголошення 2022 року роком Української повстанської армії. Наступного року виповнюється 80 років з часу створення УПА.