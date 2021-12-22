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Я, Владимир Первый – указ Зеленского разрешает комментировать внешнюю политику только трем чиновникам

Я, Владимир Первый — указ Зеленского разрешает комментировать внешнюю политику только трем чиновникам

22 дек 2021, 16:56
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Президент Украины Владимир Зеленский 22 декабря издал указ, согласно которому официально высказываться по поводу внешней политики Украины могут только три чиновника: президент, премьер-министр и министр иностранных дел Украины.

Указ называется «Вопросы координации внешнеполитической деятельности государства».

С официальными заявлениями и комментариями по внешней политике Украины и с инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины и министр иностранных дел Украины, — говорится в тексте указа.

Должности главы Офиса президента в этом списке нет.

Кроме того, в указе говорится, что выступления должностных лиц с такими заявлениями, комментариями, инициативами осуществляются исключительно в пределах их компетенции по соответствующим поручениям президента, премьера и главы МИД.


Министерство предоставляет официальные разъяснения по поводу внешнеполитического курса Украины, а также:

  • обеспечивает координацию деятельности государственных органов в сфере внешних сношений,
  • осуществляет общий надзор за исполнением международных договоров Украины;
  • оказывает методическую, консультационную, информационную помощь государственным органам по соответствующим вопросам;
  • вносит в установленном порядке на рассмотрение президента Украины, Кабмину предложения по усовершенствованию деятельности государственных органов в указанной сфере.

С МИД государственные органы обязаны согласовывать подготовку зарубежных визитов руководителей государственных органов и визитов иностранных официальных делегаций в Украину, официальные заявления, комментарии по реализации государственной политики в сфере внешних сношений, инициативы международного характера.

Источник: Ракурс


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