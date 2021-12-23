Украина разрешила третью дозу против COVID-19 для двух профессий

https://racurs.ua/n164807-ukraina-razreshila-tretu-dozu-protiv-covid-19-dlya-dvuh-professiy.html

Ракурс

Бустерную вакцину от коронавируса разрешили колоть в Украине.

Медицинские работники и сотрудники домов интернатного типа смогут получить третью дозу вакцины против коронавируса. Получить ревакцинальную дозу можно будет через полгода после второй прививки.

Прививки будут делать вакцинами Moderna и Comirnaty/Pfizer, независимо от того, каким препаратом человек вакцинировался до этого. Возможность сгенерировать новый COVID сертификат после получения ревакцинальной дозы появится в ближайшее время, пообещали в Минздраве.

Решение о ревакцинации медиков и работников интернатных учреждений Минздрава приняло с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

Получение дополнительной дозы для людей, у которых из-за тяжелых сопутствующих болезней могла не сформироваться надлежащая иммунная защита, остается без изменений. Они могут сделать третью прививку через 28 дней после основного курса прививок без продления срока действия сертификата, — напоминают в Минздраве.



«Ракурс» сообщал, что с 13 декабря получить дополнительную дозу вакцины против COVID-19 независимо от того, какой вакциной они привились ранее рекомендуется: людям с ВИЧ-инфекцией, онкологией, после трансплантации органов, пациентам, проходящим иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию, и больным с другими иммунодефицитными состояниями.

1 и 2 января пункты и центры вакцинации против COVID-19 в Украине не будут работать.