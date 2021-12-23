Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n164806-koronavirus-v-ukraine-skolko-chelovek-umerlo-za-sutki-infografika.html

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 22 декабря, инфицировал еще 7 тыс. 312 украинцев, в частности заболели 585 детей и 182 медработника.

От осложнений болезни умерли 275 человек. В то же время в больницы попал 1 тыс. 691 человек, выздоровел 16 тыс. 521 украинец. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки 117 тыс. 443 человека были вакцинированы против COVID-19. Первой дозой вакцинировано 39 тыс. 71 человека, полностью иммунизировано — 78 тыс. 101 украинец, дополнительную дозу получил 271 человек. С начала вакцинальной кампании привито 14 тыс. 500 тис. 520 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 3 млн 630 тыс. 391 человек;

выздоровело — 3 млн 393 тыс. 420 человек;

летальных исходов — 94 тыс. 184.

Напомним, что в украинском правительстве рассуждают о том, чтобы сократить срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса.