ДТП под Одессой – столкнулись три грузовика, двое погибших. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n164805-dtp-pod-odessoy-stolknulis-tri-gruzovika-dvoe-pogibshih-foto.html

Ракурс

ДТП в Одесской области унесло жизни двух человек. В результате смертельной аварии столкнулись три грузовика.

Трагедия произошла 22 декабря около 20.00 на автодороге Одесса-Вознесенск возле поселка Доброслав. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

По предварительной информации, водитель автопоезда МAN, двигаясь в сторону Вознесенска, пытался объехать припаркованную на обочине легковушку.

Выехав на встречную полосу, столкнулся с грузовиком такой же марки. В результате лобового столкновения оба водителя в возрасте 62 и 55 лет от полученных травм погибли на месте.

С машинами столкнулся также автопоезд DAF, который двигался позади первого грузовика в сторону Вознесенска. В результате аварии водитель не пострадал.

Правоохранители сообщили, что проезд на указанном участке автодороги затруднен, продолжается расследование.

Напомним, в Ровенской области 20 декабря произошло масштабное ДТП. На автодороге Ровно-Луцк восемь автомобилей столкнулись из-за гололеда. Авария произошла возле поворота в село Грабов.