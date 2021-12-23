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Ракурс
ДТП под Одессой – столкнулись три грузовика, двое погибших. Фото: Нацполиция

ДТП под Одессой — столкнулись три грузовика, двое погибших (ФОТО)

23 дек 2021, 08:29
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ДТП в Одесской области унесло жизни двух человек. В результате смертельной аварии столкнулись три грузовика.

Трагедия произошла 22 декабря около 20.00 на автодороге Одесса-Вознесенск возле поселка Доброслав. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

По предварительной информации, водитель автопоезда МAN, двигаясь в сторону Вознесенска, пытался объехать припаркованную на обочине легковушку.

Выехав на встречную полосу, столкнулся с грузовиком такой же марки. В результате лобового столкновения оба водителя в возрасте 62 и 55 лет от полученных травм погибли на месте.

С машинами столкнулся также автопоезд DAF, который двигался позади первого грузовика в сторону Вознесенска. В результате аварии водитель не пострадал.


Правоохранители сообщили, что проезд на указанном участке автодороги затруднен, продолжается расследование.

Напомним, в Ровенской области 20 декабря произошло масштабное ДТП. На автодороге Ровно-Луцк восемь автомобилей столкнулись из-за гололеда. Авария произошла возле поворота в село Грабов.

Источник: Ракурс


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