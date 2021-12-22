Праздник. Фото: istock

https://racurs.ua/n164804-23-dekabrya-kakoy-prazdnik-primety-i-tradicii.html

Ракурс

Праздник завтра — 23 декабря — День украинских военнослужащих оперативного контроля всех уровней (или День штабных специальностей и войск спецсвязи).

Главная цель этого дня — привлечь внимание к этим структурам, поскольку именно они помогают создать надежную и бесперебойную связь в военные и мирные времена. Также телекоммуникационные системы помогают поддерживать специальную связь между должностными лицами на всех уровнях власти.

23 декабря в церковном календаре — день памяти святых мучеников Мины Александрийского, Ермогена и Евграфа. Мина приехал в Александрию по приказу императора Максимина из Афин. Он должен был подавить восстание между язычниками и христианами, но сам исповедовал христианскую веру, поэтому начал проповедовать. Когда император узнал об этом, то послал к нему своего епарха Ермогена, чтобы тот провел над святым Миной суд и очистил город от христиан. Мину схватили и подвергли пыткам, однако его раны чудесным образом исцелялись. Ермоген, хотя и был язычником, увидел это чудо и сам уверовал в Христа.

Тогда Максимин сам поехал в Александрию — он настолько разозлился, что разрубил Евграфа, который работал у Мины секретарем. Затем он отрубил голову Мине, а тогда и Ермогену. Их изуродованные тела бросили в море в железном сундуке, однако впоследствии их мощи нашли и увезли в Константинополь.

Народные приметы и традиции: