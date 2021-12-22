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Праздник. Фото: istock

23 декабря — какой праздник, приметы и традиции

22 дек 2021, 22:17
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Праздник завтра — 23 декабря — День украинских военнослужащих оперативного контроля всех уровней (или День штабных специальностей и войск спецсвязи).

Главная цель этого дня — привлечь внимание к этим структурам, поскольку именно они помогают создать надежную и бесперебойную связь в военные и мирные времена. Также телекоммуникационные системы помогают поддерживать специальную связь между должностными лицами на всех уровнях власти.

23 декабря в церковном календаре — день памяти святых мучеников Мины Александрийского, Ермогена и Евграфа. Мина приехал в Александрию по приказу императора Максимина из Афин. Он должен был подавить восстание между язычниками и христианами, но сам исповедовал христианскую веру, поэтому начал проповедовать. Когда император узнал об этом, то послал к нему своего епарха Ермогена, чтобы тот провел над святым Миной суд и очистил город от христиан. Мину схватили и подвергли пыткам, однако его раны чудесным образом исцелялись. Ермоген, хотя и был язычником, увидел это чудо и сам уверовал в Христа.


Тогда Максимин сам поехал в Александрию — он настолько разозлился, что разрубил Евграфа, который работал у Мины секретарем. Затем он отрубил голову Мине, а тогда и Ермогену. Их изуродованные тела бросили в море в железном сундуке, однако впоследствии их мощи нашли и увезли в Константинополь.

Народные приметы и традиции:

  • если вокруг луны или солнца появились кольца, скоро начнется снегопад;
  • если снега столько, что не видно ограждения, в следующем году урожай будет плохим;
  • 23 декабря мерцают звезды — станет холодно;
  • если на вид звезды очень маленькие, начнется снегопад;
  • на небе яркая Большая Медведица — ждите буран;
  • 23 декабря сухая и ветреная погода, значит лето будет засушливым;
  • если стоит безоблачная и ясная погода, скоро придут морозы;
  • по небу плывут белые облака, ждите мороза.

Источник: Ракурс


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