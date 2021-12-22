Свято. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164804-23-grudnya-yake-svyato-prykmety-i-tradyciyi.html

Ракурс

Свято завтра — 23 грудня — День українських військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів (або День штабних спеціальностей та військ спецзв’язку).

Головна мета цього дня — привернути увагу до цих структур, оскільки саме вони допомагають створити надійний і безперебійний зв’язок у воєнні й мирні часи. Також телекомунікаційні системи допомагають підтримувати спеціальний зв’язок між посадовцями на всіх рівнях влади.

23 грудня в церковному календарі — день пам’яті святих мучеників Мини Олександрійського, Єрмогена і Євграфа. Мина приїхав до Олександрії за наказом імператора Максимином з Афін. Він повинен був придушити повстання між язичниками та християнами, але сам сповідував християнську віру, тому почав проповідувати. Коли імператор дізнався про це, то послав до нього свого єпарха Єрмогена, щоби той провів над святим Миною суд та очистив місто від християн. Мину схопили й піддали катуванням, проте його рани чудесним чином зцілювалися. Єрмоген, хоч і був язичником, побачив це чудо й сам увірував у Христа.

Тоді Максимин сам поїхав до Олександрії — він настільки розізлився, що розрубав Євграфа, який працював у Мини секретарем. Потім він відрубав голову Мині, а тоді і Єрмогену. Їхні понівечені тіла кинули в море в залізній скрині, проте згодом їхні мощі знайшли і відвезли до Константинополя.

Народні прикмети і традиції: