Водій. Фото:

https://racurs.ua/ua/n164803-vodiya-nardepa-galushka-oshtrafuvaly-i-pozbavyly-posvidchennya-golova-mvs.html

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Водія народного депутата від «Слуги народу» Миколи Галушка позбавили права керування на рік та оштрафували на 10 тис. 200 гривень.

Про це заявив очільник Міністерства внутрішніх справ (МВС) Денис Монастирський на своїй сторінці в Facebook.

За словами Монастирського, водій був притягнутий до адміністративної відповідальності за статтею 130 Кодексу про адмінправорушення за відмову пройти освідування. Рішенням Печерського районого суду Києва він позбавлений права керування на рік і заплатив штраф 10 тис. 200 грн.

Звісно, бувають випадки негарної поведінки з боку поліцейських. І за це ми їх караємо, — додав Монастирський.



Очільник МВС нагадав, що в парламенті наразі перебуває законопроєкт про відповідальність за образу поліцейського у вигляді штрафу від 850 до 1 тис. 700 грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що народний депутат від «Слуги народу» Микола Галушко нецензурно спілкувався з поліцейськими, які зупинили за порушення ПДР водія. Нардеп Галушко приїхав «виручати» свого водія й довго, нецензурно висловлюючись, пояснював, правоохоронцям, що це авто народного депутата і вони, мовляв, не мали права його спиняти.