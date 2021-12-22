Термін дії COVID-сертифікатів скоротять. Фото: istock

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COVID-сертифікат буде вважатися дійсним менший проміжок часу, ніж зараз. В українському уряді міркують над тим, щоби скоротити термін дії сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу.

Про це розповіла заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич, передає «Укрінформ»

За її словами, такі розмови ведуться останні два-три тижні на тлі того, що Європейська комісія готує рішення про скорочення дії терміну COVID-сертифікатів. Зокрема, очікується, що ухвалення цього рішення відбудеться 10 січня наступного року.

Ми також спостерігаємо за тими подіями, і сьогодні мали нараду з європейськими фахівцями, очікуємо офіційного рішення від країн ЄС, і далі таким же чином планується впровадження цього рішення і в нас на рівні України, — розповіла вона.

Чиновниця заявила, що рішення розглядатиме Національна технічна група експертів із питань імунізації, і далі воно має бути схвалено на засіданні штабу з вакцинокерованих інфекцій Міністерства охорони здоров’я.

Сертифікати, які вже згенеровані в мобільному додатку «Дія», залишаться чинними. Але під час подорожі до країн ЄС, але вони будуть чинні в межах того терміну, який установлений у тій країні. У міністерстві пояснили, що скорочення терміну дії COVID-сертифікатів зумовлене умовами співпраці України в довірчій мережі ЄС.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Європейська комісія ухвалила правила, згідно з якими сертифікат Євросоюзу про вакцинацію проти COVID-19 буде дійсним для подорожей протягом дев’ять місяців після завершення графіка первинних щеплень.

Джерело: Укрінформ