Срок действия COVID-сертификатов сократят

Ковид. Фото: istock

https://racurs.ua/n164802-srok-deystviya-covid-sertifikatov-sokratyat.html

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COVID-сертификат будет считаться действительным меньший промежуток времени, чем сейчас. В украинском правительстве рассуждают о том, чтобы сократить срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, передает «Укринформ».

По ее словам, такие разговоры ведутся последние две-три недели на фоне того, что Европейская комиссия готовит решение о сокращении действия срока COVID-сертификатов. В частности, ожидается, что принятие этого решения состоится 10 января следующего года.

Мы также наблюдаем за этими событиями, и сегодня имели совещание с европейскими специалистами, ожидаем официального решения от стран ЕС, и далее таким же образом планируется внедрение этого решения у нас на уровне Украины, — рассказала она.

Чиновница заявила, что решение будет рассматривать Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации, и далее оно должно быть одобрено на заседании штаба по вакциноуправляемым инфекциям Минздрава.

Сертификаты, уже сгенерированные в мобильном приложении «Дія», останутся в силе. Но во время путешествия в страны ЕС они будут действовать в пределах того срока, который установлен в этой стране. В министерстве объяснили, что сокращение срока действия COVID-сертификатов обусловлено условиями сотрудничества Украины в доверительной сети ЕС.

Напомним, ранее мы сообщали, что Европейская комиссия приняла правила, согласно которым сертификат Евросоюза о вакцинации от COVID-19 будет действительным для путешествий в течение девяти месяцев после завершения графика первичных прививок.

Источник: Укринформ