Носорог. Фото: Daily mail

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Ракурс

В Великобритании в зоопарке графства Суффолк на свет появился детеныш вымирающего белого носорога.

Детеныш, пол которого пока определить не удалось, родился в субботу, 18 декабря. Это первый случай появления детеныша редкого южного белого носорога в истории питомника. Об этом сообщает Daily Mail.

Родителями новорожденного стали девятилетняя Нджири и 13-летний Зимба, которых специально отобрали с помощью генетического тестирования и привезли в Великобританию в рамках программы Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, направленной на восстановление популяции белых носорогов.

Появившийся на свет малыш стал первым рожденным благодаря программе. Так как пол детеныша пока неизвестен, смотрители еще не дали ему имени.

В дикой природе самки белых носорогов покидают свою группу за несколько дней до появления на свет детеныша и остаются с ним наедине несколько дней после. Чтобы создать условия, похожие на естественные, сотрудники Africa Alive отвели для Нджири и малыша специальное помещение. Детеныши белых носорогов обычно весят от 40 до 60 килограммов. Они почти сразу становятся на ноги, а уже через сутки после рождения могут сопровождать мать. Вес взрослого носорога может достигать более 1,8 тонны.

Южные белые носороги водятся на территории ЮАР, Намибии, Зимбабве и Мозамбика. Этот вид был почти уничтожен человеком, однако благодаря программам защиты популяции сейчас поголовье белых носорогов увеличилось до 18 тысяч особей. Тем не менее они все еще находятся под угрозой исчезновения.

Напомним, ранее мы сообщали, что одинокий носорог в зоопарке Бангладеша ищет новую любовь после потери партнера семь лет назад, но ограничения на путешествия, введенные из-за эпидемии коронавируса, мешают попыткам работников зоопарка поиграть в сватов.

Источник: Daily mail