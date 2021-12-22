Попугаи в Австралии терроризируют жителей пьяными выходками

Попугай. Фото: istock

https://racurs.ua/n164798-popugai-v-avstralii-terroriziruut-jiteley-pyanymi-vyhodkami.html

Ракурс

В Австралии пьяные краснокрылые попугаи терроризируют жителей округа Кимберли. Птицы наедаются ферментированными манго, которые опадают и долго бродят на солнце, и становятся пьяными.

Только на прошлой неделе ветеринарная больница города Брум вылечила нескольких пернатых после отравления этанолом. Об этом сообщает ABC.

Поев фруктов, попугаи могут несколько дней вести себя неадекватно и часто гибнут не только от алкоголя, но и из-за собственного «пьяного поведения». Например, они залетают в дома, сидят на полу, где их могут схватить хищники.

В то же время краснокрылые попугаи — единственные птицы, на которых так влияет ферментация манго. Некоторые ученые объясняют это тем, что манго в целом единственный широко доступный фрукт в среде, который подвергается сильной ферментации.

Эксперты советуют местным жителям не забирать опьяневших птиц домой, а сразу нести к ветеринару.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Таиланде попугай украл из ожерелья хозяйки и проглотил 21 бриллиант, по 0,2 карата каждый. Драгоценное ожерелье находилось в шкатулке хозяйки, в которую тайно влез попугай вида солнечного аратинга.

Источник: ABC