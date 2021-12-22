Папуги в Австралії тероризують жителів п’яними вибриками

Папуги. Фото: istock

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Ракурс

В Австралії п’яні червонокрилі папуги тероризують мешканців округу Кімберлі. Птахи наїдаються ферментованих манго, які опадають і довго бродять на сонці, та стають п’яними.

Тільки минулого тижня ветеринарна лікарня міста Брум вилікувала кілька пернатих після отруєння етанолом. Про це повідомляє ABC.

Поївши фруктів, папуги можуть кілька днів поводитися неадекватно і часто гинуть не лише від алкоголю, але й через власну «п'яну поведінку». Наприклад, вони залітають до будинків, сидять на підлозі, де їх можуть схопити хижаки.

Водночас червонокрилі папуги — єдині птахи, на яких так впливає ферментація манго. Деякі науковці пояснюють це тим, що манго загалом єдиний широко доступний фрукт в окрузі, який піддається сильній ферментації.

Експерти радять місцевим жителям не забирати сп’янілих птахів додому, а відразу нести до ветеринара.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Таїланді папуга вкрав з намиста господарки і проковтнув 21 діамант, по 0,2 карата кожен. Дорогоцінне намисто перебувало у шкатулці господині, до якої таємно вліз папуга виду сонячна аратінга.

Джерело: ABC